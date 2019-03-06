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عبد المهدي: شخصيات مهمة ستزور العراق الأيام المقبلة

أخبار العالم العربي

عبد المهدي: شخصيات مهمة ستزور العراق الأيام المقبلة
Reuters THAIER AL-SUDANI
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن زيارة شخصيات مهمة للعراق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "شخصيات مهمة ستزور العراق خلال الأسبوع المقبل. الحكومة وضعت خططا للاستمرار بملاحقة داعش والقضاء عليه".

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ومن المقرر أن يزور كل من الرئيسين التركي والإيراني رجب طيب أردوغان وحسن روحاني العاصمة العراقية خلال الشهر الحالي.

المصدر: RT

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