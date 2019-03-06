عبد المهدي: شخصيات مهمة ستزور العراق الأيام المقبلة
Reuters THAIER AL-SUDANI
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أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن زيارة شخصيات مهمة للعراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "شخصيات مهمة ستزور العراق خلال الأسبوع المقبل. الحكومة وضعت خططا للاستمرار بملاحقة داعش والقضاء عليه".
ومن المقرر أن يزور كل من الرئيسين التركي والإيراني رجب طيب أردوغان وحسن روحاني العاصمة العراقية خلال الشهر الحالي.
المصدر: RT
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