 
مباشر

أردوغان يزور العراق في الربع الثاني من 2019

أخبار العالم العربي

أردوغان يزور العراق في الربع الثاني من 2019
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb1r

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، اليوم الجمعة، إن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان سيزور العراق بعد 31 مارس المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد لشرح نتائج زيارة الرئيس العراقي، برهم صالح إلى أنقرة، والتي قام بها الأسبوع الماضي: "بلاده أكدت خلال زيارة الرئيس العراقي على وحدة أراضي العراق ودعمها ملف الإعمار".

وأشار إلى "الاتفاق على تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتم الاتفاق على فتح قنصليات في الموصل والنجف وكركوك إلى جانب البصرة".

يذكر أن رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، زار أنقرة على رأس وفد حكومي رفيع، في 3 يناير الجاري والتقى بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكبار المسؤولين الأتراك.  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة جاسوس إسرائيلي بدرجة وزير جندته إيران عبر نيجيريا