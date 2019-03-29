الرياض: نرفض ونستنكر إعلان الإدارة الأمريكية حول سيادة إسرائيل على الجولان

انطلق اليوم الجمعة في تونس، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، وذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ​القمة العربية​ في دورتها الـ30 بتونس.

وألقى وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف كلمة رئاسة القمة السابقة في بداية الاجتماع، ثم سلّم رئاسة الاجتماع إلى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وقال العساف في مستهل كلمته إن بلاده ترفض إعلان الإدارة الأمريكية حول سيادة إسرائيل على الجولان، مشددا على أن الجولان المحتل "أرض سورية عربية".

وأكد العساف أن المملكة تدعم وحدة أراضي سوريا والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة والحكومة، فضلا عن دعمها للمؤسسات الشرعية في ليبيا.

وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده تسعى إلى توحيد صفوف المعارضة السورية.

كما قدم العساف التعازي لأسر ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.

وعن إيران قال العساف: "صواريخ إيران الباليستية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي ونحمّل إيران المسؤولية الكاملة لما يحدث في اليمن".

المصدر: وكالات