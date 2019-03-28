الرئيس البرازيلي يتراجع عن وعده بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

تراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، مرجحا أن يتم بدلا من ذلك فتح مكتب تجاري في المدينة.

ووفقا لوكالة "رويترز" فقد قال الرئيس البرازيلي للصحفيين في العاصمة برازيليا إن الحكومة قد تفتح بدلا من نقل السفارة، "مكتبا تجاريا في القدس".

ويعارض قطاع الزراعة في البرازيل بشدة أي تحرك لنقل السفارة لأن ذلك سيهدد صادرات اللحوم إلى دول الشرق الأوسط.

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وقال هاميلتون موراو نائب الرئيس البرازيلي في فبراير الماضي، إن "خطة بولسونارو لنقل السفارة فكرة سيئة، لأنها ستضر بصادرات البرازيل للدول العربية ومنها مبيعات الحلال التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار".

وأوصى فريق بولسونارو الاقتصادي، وجماعات الضغط الزراعية في البلاد بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة التي ستجهض موقف البرازيل التقليدي الداعم لحل الدولتين.

المصدر: وكالات