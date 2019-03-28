اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحوّل يمهد للتقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.

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وأضاف قرقاش في تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال" اليوم الخميس أن قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل عقّد مساعي التوصل لحل على مدى عقود.

وتابع: "منذ عدة سنوات، اتخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغاية".

وأضاف: "ينبغي التمييز بين أن يكون لديك قضية سياسية وأن تبقي خطوط الاتصالات مفتوحة".

وتأتي هذه التصريحات بعد انتقاد الإمارات ودول خليجية أخرى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

المصدر: The National