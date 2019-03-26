الإمارات تستنكر بشدة قرار ترامب حول الجولان

أعربت الإمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

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وشددت دولة الإمارات، حسب وكالة الأنباء الرسمية "وام"، على أن هذه الخطوة تقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.

وأكدت الإمارات أن الجولان أرض سورية عربية محتلة، وقرار الإدارة الأمريكية لا يغير هذا الواقع.

وأبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 ورقم 497 لعام 1981، وبالمبادئ المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والمتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان.

وجاء هذا البيان بعد يوم من اعتراف ترامب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسيادة الدولة العبرية على الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967، مما استدعى انتقادات واسعة في العالم، وخاصة أن هذا القرار ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

المصدر: وام