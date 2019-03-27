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غلق جسر الملك عبد الله في مشعر منى 4 أشهر

أخبار العالم العربي

غلق جسر الملك عبد الله في مشعر منى 4 أشهر
صورة أرشيفية للجسر
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أعلنت إدارة مرور مدينة مكة المكرمة عن إغلاق جسر الملك عبد الله بمشعر منى، وذلك لمدة 4 أشهر بسبب مشروع إنشاء جسر مواز له.

وأشار الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إلى أن إدارة مرور مدينة مكة بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة، توضحان أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيتم إغلاق جسر الملك عبد الله بمشعر منى، وتحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة.

وأضاف بيان الإدارة أنه سيتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق الطائف والسيل يمينا إلى طريق الملك عبد العزيز، ومنه إلى جسر الملك فيصل، ومن ثم الاتجاه إلى طريق الشرائع- الطائف- السيل.

كما سيتم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية، باتجاه جسر الملك فيصل، ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية.

المصدر: RT

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