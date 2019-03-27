الجعفري: هدف الحرب على سوريا ترسيخ احتلال إسرائيل لأراضينا

اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن الحرب على سوريا تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام قوات واشنطن بالخروج من بلاده.

وقال الجعفري، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن دمشق أكدت منذ البداية أن "الحرب الإرهابية" على سوريا "هدفت لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضمان استمراره وفقا لأجندة أمريكية"، مشيرا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تأكيد جديد لهذا الأمر.

وقال الجعفري إن إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل "كشف حقيقة المخطط الموجه ضد سوريا بشكل خاص والمنطقة بأسرها بشكل عام، وهو مخطط إجرامي لم تترك فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وأدواتها في المنطقة أي وسيلة لا أخلاقية ولا شرعية إلا واستخدمتها لخدمة أجنداتها الرامية لنشر الفوضى والدمار في المنطقة والعمل على تقسيمها على أسس دينية ومذهبية وعرقية لتكريس الواقع الجديد على غرار ذلك الذي فرضه المستعمرون في وثيقتي سايكس بيكو ووعد بلفور".

وأضاف الجعفري: "كل ذلك تحت ستار أفكار ونظريات شاذة روج لها بعض سياسييهم حول ما يسمى بالفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد".

يتبع...