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ولي عهد أبوظبي يزور مصر ويلتقي السيسي في الإسكندرية

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ولي عهد أبوظبي يزور مصر ويلتقي السيسي في الإسكندرية
Egy.Pres.Spokesman
الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي
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أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في برج العرب بالإسكندرية.

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ومن المتوقع أن يناقش الرئيس المصري مع ولي عهد أبوظبي، مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية والتسوية السياسية لها، وأيضا ما يحدث من مستجدات على الساحة العربية والدولية.

وكان الرئيس المصري قد اجتمع مع ولي عهد أبوظبي، في شهر أغسطس العام الماضي بقصر الاتحادية بالقاهرة، وتناول اللقاء رفض التدخل في شؤون الدول العربية، بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.

المصدر: RT

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