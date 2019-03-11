بالصور والفيديو.. ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، يوم الاثنين في قصر البحر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وبحث ولي عهد أبوظبي مع رئيس جهاز المخابرات العامة في مصر، التطورات التي تشهدها المنطقة وعددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن اللواء عباس كامل نقل في بداية اللقاء تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

محمد بن زايد يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/UCxflB7ppn — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 11 марта 2019 г.

المصدر: وكالات + تويتر