الجولان وفلسطين أهم محاور محادثات شكري وبومبيو في واشنطن

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن اللقاء "تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على حرص الجانبين على دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين ومواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف المتحدث أن "القضايا الإقليمية نالت حيزا كبيرا من المناقشات بين الوزيرين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وبحسب بيان الخارجية المصرية فإنه شكري أكد خلال اللقاء على "ضرورة العمل على التصدي للمعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأكيد على ضرورة الدفع قدما بعجلة التسوية العادلة بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكد الوزير شكري على موقف مصر الثابت من الجولان السوري، الذي يعد أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

المصدر: RT