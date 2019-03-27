روسيا تخطط لإنشاء مركز لصيانة وإصلاح مروحيات "مي" في مصر
أفاد نائب المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" الروسية، إيغور تشيتشيكوف، بأن شركته تخطط لتدشين مركز لصيانة وإصلاح المروحيات الروسية من طرازي "مي-8 تي" و"مي-17-1في" في مصر.
وتحدث تشيتشيكوف، اليوم الأربعاء، في معرض المعدات الجوية والفضائية والبحرية "ليما-2019" الذي افتتح أبوابه أمس الثلاثاء في مدينة لانغكاوي الماليزية: "تضم المرحلة الأولى لإنشاء مركز الخدمة في مصر قبل كل شيء تنظيم صيانة وإصلاح المروحيات المستخدمة هناك حاليا. وتجري في الوقت الراهن المرحلة النهائية لإنشاء هذا المركز".
وأضاف: "نخطط لتدشين هذا المركز لإصلاح مروحيات "مي-8 تي" و"مي-17-1 في" عام 2019. والآن نقوم بالإصلاح التجريبي لمجموعة من المروحيات هناك".
المصدر: نوفوستي