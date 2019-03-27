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روسيا تخطط لإنشاء مركز لصيانة وإصلاح مروحيات "مي" في مصر

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روسيا تخطط لإنشاء مركز لصيانة وإصلاح مروحيات
Sputnik Anatoliy Medved
مروحية "مي-8" الروسية، أرشيف
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أفاد نائب المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" الروسية، إيغور تشيتشيكوف، بأن شركته تخطط لتدشين مركز لصيانة وإصلاح المروحيات الروسية من طرازي "مي-8 تي" و"مي-17-1في"  في مصر.

وتحدث تشيتشيكوف، اليوم الأربعاء، في معرض المعدات الجوية والفضائية والبحرية "ليما-2019" الذي افتتح أبوابه أمس الثلاثاء في مدينة لانغكاوي الماليزية: "تضم المرحلة الأولى لإنشاء مركز الخدمة في مصر قبل كل شيء تنظيم صيانة وإصلاح المروحيات المستخدمة هناك حاليا. وتجري في الوقت الراهن المرحلة النهائية لإنشاء هذا المركز".

وأضاف: "نخطط لتدشين هذا المركز لإصلاح مروحيات "مي-8 تي" و"مي-17-1 في" عام 2019. والآن نقوم بالإصلاح التجريبي لمجموعة من المروحيات هناك".

المصدر: نوفوستي

 

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