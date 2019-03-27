شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على موقع شرق رفح جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق ناشطين فلسطينيين صاروخا جديدا باتجاه منطقة قرب عسقلان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بحسب الجيش.

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وبعد هدوء حذر ساد محيط غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا جديدا أُطلق من القطاع حوالي الساعة 8:00 مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، بدون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وقالت حماس والجهاد الإسلامي وجماعات مسلحة أخرى في غزة إن "الصاروخ الذي أصاب منطقة قرب عسقلان كان من فعل شخص واحد"، مؤكدة على "التزام مختلف الفصائل بالحفاظ على الهدوء".

وذكر مصدر في الأجهزة الأمنية في غزة أن غارة جوية أصابت قاعدة عسكرية لحماس في خان يونس بعد إطلاق الصاروخ على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 30 صاروخا أُطلقت يوم الثلاثاء من قطاع غزة نحو إسرائيل، ليصل إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية منذ بدء تبادل إطلاق النار مساء يوم الاثنين إلى نحو 60 صاروخا.

المصدر: RT