الطيران الإسرائيلي يقصف موقع الشرقية التابع للفصائل الفلسطينية شرق مدينة خانيونس

شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، غارات على مواقع في قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال موقع الشرقية التابع للفصائل الفلسطينية شرق مدينة خانيونس في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع لحركة حماس جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك مجمع عسكري وموقع لتصنيع الأسلحة، محملا حركة حماس مسؤولية سقوط صاروخ في عسقلان في وقت سابق مساء اليوم.

متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #أشكول فالحديث يدور عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 26 марта 2019 г.

كما قال مراسلنا إن صاروخا أطلق من داخل قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل،ـ مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

هذا، وأمر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في وقت سابق، باستدعاء قوات إضافية إلى منطقة الجنوب على خلفية التطورات الأخيرة حول قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، أنه بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، أمر رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، باستدعاء قوة إضافية من لواء تابع لسلاح المشاة وكتيبة مدفعية، إلى منطقة الجنوب.

ويأتي ذلك بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل القطاع أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين.

المصدر: RT