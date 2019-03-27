لطيفة التونسية تتحدى ترامب!

احتجت المطربة التونسية لطيفة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وخاطبته في تغريدة على حسابها في تويتر قائلة: "رغماً عنك.. الجولان عربية سورية".

وأضافت لطيفة التونسية إلى تعليقها عبارة أخرى تحدت بها الرئيس الأمريكي تقول "ورغما عنك نصرٌ آتٍ وفتحٌ مُبين".

وأرفقت المطربة التونسية التعليق بتسجيل لنشيد وطني عن سوريا بأدائها ترد فيه عبارة "نصر آت وفتح مبين".

المصدر: تويتر