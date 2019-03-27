لطيفة التونسية تتحدى ترامب!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmz0
احتجت المطربة التونسية لطيفة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وخاطبته في تغريدة على حسابها في تويتر قائلة: "رغماً عنك.. الجولان عربية سورية".
وأضافت لطيفة التونسية إلى تعليقها عبارة أخرى تحدت بها الرئيس الأمريكي تقول "ورغما عنك نصرٌ آتٍ وفتحٌ مُبين".
رغماً عنك .. الجولان عربية سورية .. ورغماً عنك نصرٌِ آتٍ وفتحٌ مُبين #الجولان_عربية_سورية#سوريا#الجولانpic.twitter.com/IaFAj3x0jk— Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 25, 2019
وأرفقت المطربة التونسية التعليق بتسجيل لنشيد وطني عن سوريا بأدائها ترد فيه عبارة "نصر آت وفتح مبين".
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)