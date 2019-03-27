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إعلامي سعودي شهير يعتذر من نجل مبارك

أخبار العالم العربي

إعلامي سعودي شهير يعتذر من نجل مبارك
Reuters Amr Abdallah Dalsh
علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 26 ديسمبر 2018
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اعتذر الإعلامي السعودي إدريس الدريس، لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن تصريحات سابقة جاءت ردا على الإعلامي المصري عمرو أديب بعد انتقاده للأمير الوليد بن طلال.

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وقال الدريس، خلال رده على تغريدة لعلاء مبارك، إنه لم يقصد الإساءة لوالده، أثناء رده على الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي وجه انتقادا لتصريحات الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وكتب الدريس مخاطبا علاء: "ليتك أخي الأستاذ علاء تعلم حجم حبي وتقديري لوالدك، الرئيس حسني مبارك، فهو كبير وله في نفسي مكانة رفيعة، لكنني قصدت بكلمة (سلطة) تداخل القضايا عليه".

وقدم اعتذاره لسوء الفهم قائلا: "أعذرني على أي إساءة فهمت على غير مقصدها، ولك مني وللوالد الكريم محبتي واحترامي ولكل أشقائنا المصريين الذين لهم في نفسي مكانة خاصة".

وفي وقت سابق، نشر نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مقطع فيديو للتصريحات التي جاءت على لسان الإعلامي السعودي وانتقد فيها مبارك.

وقال علاء: "جاء على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب أن يصدر من أخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير". وأضاف "تعودنا منهم دائما احترام وتوقير الكبير".

المصدر: وكالات

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