نجل حسني مبارك يرد على تصريحات إعلامي سعودي أهان والده

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو للتصريحات التي جاءت على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس وانتقد فيها الرئيس الأسبق.

وقال علاء مبارك معلقا على الفيديو: "جاء على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب أن يصدر من أخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير".

وأضاف "تعودنا منهم دائما احترام وتوقير الكبير".

وصرح إدريس الدريس خلال رده على مقدم البرامج المصري عمرو أديب بأن الأخير يغير مواقفه أكثر مما يغير ملابسه.

هذا وخلال انتقاده للإعلامي المصري، استحضر الدريس ما جاء على لسان عمرو أديب عندما كان حسني مبارك في السلطة وبعد مغادرته سدة الحكم، واصفا الرئيس المصري الأسبق بالـ"السَلَطَةِ".

جاء على لسان الاعلامى السعودى ادريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب ان يصدر من اخوة اشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير تعودنا منهم دائماً احترام وتوقير الكبير . pic.twitter.com/lb9HBJKAVF — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 26 марта 2019 г.

المصدر: تويتر