الأمن المصري يضبط شبكة عصابات بحوزتها كمية كبيرة من الأموال
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmwf
تمكنت قوات الأمن في مصر من ضبط شبكة عصابات، مكونة من 23 تخصصا في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
RT
وتشكلت مجموعة المتهمين من أشخاص في محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية حيث تجاوز حجم تعاملاتهم 100 مليون جنيه مصري وتربحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.
وحاول المتهمون إجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى عملات أجنبية مختلفة.
RT
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)