مصادر لـRT: مقتل عمال مصريين في هجوم مسلح بمنطقة بئر العبد في سيناء

أفادت مصادر لـRT، بمقتل مجموعة من العمال المصريين في منطقة بئر العبد بشمال سيناء خلال هجوم مسلح استهدفهم خلال عملهم.

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وأشارت المصادر إلى أن العمال تم استهدافهم من خلال سيارة، وهم من قبيلة الفواخرية بشمال سيناء.

وشهدت منطقة بئر العبد هجوما مسلحا على مسجد الروضة، يوم الجمعة الموافق 24 من نوفمبر 2017 أثناء أداء 400 مصل صلاة الجمعة، حيث انفجرت في البداية عبوتان ناسفتان داخل المسجد، ثم استهدفت المجموعة المهاجمة بعد ذلك المصلين الناجين من الانفجار بقذائف صاروخية من نوع آر بي جي.

المصدر: RT