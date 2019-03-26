 
مباشر
عاجل
حسن نصر الله: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل هو استهانة واستهتار بالعالمين العربي والإسلامي

مصادر لـRT: مقتل عمال مصريين في هجوم مسلح بمنطقة بئر العبد في سيناء

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: مقتل عمال مصريين في هجوم مسلح بمنطقة بئر العبد في سيناء
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmv4

أفادت مصادر لـRT، بمقتل مجموعة من العمال المصريين في منطقة بئر العبد بشمال سيناء خلال هجوم مسلح استهدفهم خلال عملهم.

إقرأ المزيد
القوات الجوية المصرية
مصادر أمنية لـRT: مقتل 11 مسلحا وتدمير آليات في غارة لسلاح الجو المصري في مدينة بئر العبد بسيناء

وأشارت المصادر إلى أن العمال تم استهدافهم من خلال سيارة، وهم من قبيلة الفواخرية بشمال سيناء.

وشهدت منطقة بئر العبد هجوما مسلحا على مسجد الروضة، يوم الجمعة الموافق 24 من نوفمبر 2017 أثناء أداء 400 مصل صلاة الجمعة، حيث انفجرت في البداية عبوتان ناسفتان داخل المسجد، ثم استهدفت المجموعة المهاجمة بعد ذلك المصلين الناجين من الانفجار بقذائف صاروخية من نوع آر بي جي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وأخيرا المادة 102.. رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح يطلب إعلان الشغور الرئاسي في البلاد!