مصر.. إيقاف برنامج إعلامية لبنانية شهيرة يثير حفيظة الرجال!

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع برنامج "قطعوا الرجالة"، للإعلامية اللبنانية الشهيرة راغدة شلهوب، إلى حين مراجعة الاسم والمحتوى.

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وجاء القرار بعد مجموعة من الشكاوى التي قدمت ضد البرنامج، واضطر المجلس الأعلى للإعلام على أساسها إلى إجراء تحقيقات بخصوص ما تضمنته الحلقات الأخيرة من محتوى اعتبره البعض يبث مفاهيم منافية للقيم المجتمعية، وتهديدا واضحا للثقافة الاجتماعية والدينية الراسخة في المجتمع المصري.

وانتهت التحقيقات إلى أن "محتوى البرنامج يخرج عن السياق العام، ويحوي ألفاظا وعبارات تخدش الحياء العام، كما يحتوي البرنامج على تمييز ضد الرجال، وتحريض دائم ضدهم، والحط من شأنهم، وتعميم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يعتبر محاولات للإخلال بالمعايير والقيم والثوابت المجتمعية، وحضاً على الاضطهاد والكراهية".

ونص القرار على منع البث إلى حين إجراء القائمين على القناتين تغييرات في شكل ومضمون البرنامج، بما يحترم المفاهيم الأسرية، ويراعي الأخلاق والمعايير المهنية، حيث يعرض على قناتي "النهار"، و"القاهرة والناس".

وأكد خبراء في علم النفس والاجتماع أن عرض برنامج تلفزيوني بهذا الاسم والمحتوى يعد إهانة مباشرة للرجل، وتحريضا ضدهم، وأن مثل هذه النوعية من البرامج تؤجج المشكلات بين المرأة والرجل.

المصدر: وكالات