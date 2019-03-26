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الكويت تعرب عن أسفها واستيائها من قرار ترامب بخصوص الجولان المحتل

أخبار العالم العربي

الكويت تعرب عن أسفها واستيائها من قرار ترامب بخصوص الجولان المحتل
AFP YASSER AL-ZAYYAT
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أعربت الكويت اليوم الثلاثاء، عن أسفها واستيائها من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار 497، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتهديدا للأمن والاستقرار فيه.

المصدر: كونا

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