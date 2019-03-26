الكويت تعرب عن أسفها واستيائها من قرار ترامب بخصوص الجولان المحتل

أعربت الكويت اليوم الثلاثاء، عن أسفها واستيائها من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

الكويت تعبر عن أسفها واستيائها لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري مؤكدة انه يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط ويهدد الأمن والاستقرار فيه#كونا#الكويت

(ا.د) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار 497، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتهديدا للأمن والاستقرار فيه.

المصدر: كونا