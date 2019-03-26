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البحرين ترفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

أخبار العالم العربي

البحرين ترفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل
Reuters
ترامب يوقع مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
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أعربت مملكة البحرين عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.

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هضبة الجولان المحتلة
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وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الثلاثاء على موقفها الثابت باعتبار هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو 1967، بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، مطالبة بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية والانسحاب من كافة الأراضي العربية التي احتلتها، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية

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