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واشنطن توافق على بيع 25 مقاتلة "إف 16" للمغرب

أخبار العالم العربي

واشنطن توافق على بيع 25 مقاتلة
Reuters
مقاتلة أف 16 الأمريكية
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أعلنت الإدارة الأمريكية أنها وافقت يوم الاثنين، على بيع 25 مقاتلة "إف 16" من الجيل الجديد للمغرب في صفقة تبلغ 3.8 مليارات دولار.

وبالإضافة إلى المقاتلات الجديدة من طراز "إف 16 بلوك 72/70" المزودة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها، وافقت واشنطن على تعديل 23 مقاتلة "إف 16" لسلاح الجو الملكي المغربي لتصبح من الطراز الحديث نفسه مقابل 985 مليون دولار، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان.

وأكد البيان، أن الصفقة "لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة".

ومن حق الكونغرس الأمريكي أن يعترض على الصفقة في مهلة أقصاها 30 يوما.

وأطلقت مقاتلة "إف 16" الأحادية المحرك التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" في 1974، وبيعت أكثر من 4500 مقاتلة منها منذ 1978.

هذا ولا تزال 3 آلاف مقاتلة "إف 16" في الخدمة في 25 بلدا.

المصدر: أ ف ب

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