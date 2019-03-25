أكدت الإدارة الأمريكية أن روسيا تتخذ إجراءات بناءة تهدف إلى ضمان التسوية السياسية للنزاع في سوريا، مشيرة إلى أن الحرب على "داعش" لم تنته.

وقال المندوب الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول الدور الروسي في سوريا: "يمكنني أن أصفه بالبناء".

وبين المبعوث الأمريكي: "الروس يعملون على اللجنة الدستورية... التي من شأنها إطلاق العملية السياسية. إنهم يصوغون أفكارهم بصورة واضحة بما فيه الكفاية، لكنني أعتقد أن المشكلة تكمن في أن الروس يردعهم النظام (السوري)".

وأضاف جيفري: "على سبيل المثال، صوت الروس مؤخرا، في يناير، لصالح تبني قرار في الأمم المتحدة يسمح لنا بالاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بواسطة المعارضة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "هذا الأمر يمثل خطوة بناءة"، معتبرا أنه "يتحدى بدرجة ما هيبة (الرئيس السوري بشار) الأسد".

Live now! Special Representative for #Syria Engagement and Special Envoy for the Global Coalition to Defeat ISIS Ambassador James Jeffrey discusses ISIS’s territorial defeat and next steps in Syria and the D-ISIS campaign. https://t.co/2QDhb0M4Bt — Department of State (@StateDept) 25 марта 2019 г.

من جانب آخر، أكد جيفري أن الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته حتى الآن، على الرغم من أنه خسر كل الأراضي التي كان يسيطر عليه.

وشدد جيفري في هذا السياق على أن وحدات محدودة من القوات الأمريكية ستبقى في سوريا للمساعدة في مواصلة القتال ضد المجموعات المسلحة التابعة للتنظيم لمدة غير محددة.

كما لفت المبعوث الأمريكي الخاص إلى أن الولايات المتحدة لا تعلم حاليا مكان وجود زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.

المصدر: وكالات