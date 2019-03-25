دبي تنفي ادعاءات فنان أمريكي متهم بالتحرش جنسيا بقاصرات حول خطته "لقاء الأسرة الحاكمة"

نفت سلطات دبي بشدة تصريحات الفنان والمغني الأمريكي آر كيلي، المتهم بالتحرش جنسيا بقاصرات حول إبرامه عقدا مع الإمارة لإقامة حفلات هناك.

كما نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ادعاءات كيلي حول خطته "لقاء الأسرة الحاكمة" في الإمارة، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

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وذكر المركز أن سلطات دبي لم تتلق أي طلب من الفنان الأمريكي لإقامة حفلات، مضيفا أن كيلي لم يستأجر أي مكان لإقامة الحفلات.

وشدد المركز على أن أسرة آل مكتوم الحاكمة في دبي لم تدع كيلي لزيارة الإمارة وإقامة حفلات هناك.

من جانبه، أشار محامي الفنان، ستيفن أي غرينبيرغ، في رسالة إلكترونية إلى "أسوشيتد برس"، إلى أن كيلي وقع عقدا مع شخصية معنية بتنظيم حفلات بصورة مشروعة، مضيفا أن كيلي لم يقل إنه سيزور دبي بدعوة من حكام الإمارة، إلا أن العقد ينص على أنه يجب أن يكون مستعدا للقاء الأسرة الحاكمة.

ووُجهت إلى كيلي في الولايات المتحدة أواخر فبراير الماضي 10 تهم بالتحرش بثلاث قاصرات وامرأة، الأمر الذي ينفيه قطعيا.

وتقدم محامي الفنان الأسبوع الماضي إلى القضاء بطلب السماح لكيلي بالتوجه في أبريل المقبل إلى الإمارات التي ليست هناك اتفاقية تسليم متهمين بينها وبين الولايات المتحدة، لإقامة حفلات بموجب العقد المبرم و"لقاء الأسرة الحاكمة".

المصدر: أسوشيتد برس