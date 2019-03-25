الدوحة تنوي إحاطة نفسها بحزام أخضر

أطلقت السلطات القطرية مبادرة تقضي بغرس "حزام أخضر" من مليون شجرة حول العاصمة الدوحة.

وتم الإعلان رسميا عن هذه المبادرة خلال الدورة السابعة لمعرض قطر الزراعي الدولي، التي اختتمت السبت.

وأشارت جريدة "الشرق" القطرية إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار جهود قطر لدعم التوجه الدولي نحو مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية، مؤكدة أن المبادرة "تكتسب أهمية بالغة كونها تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المعالجة في الري والتقليل من هدر الموارد المائية، علاوة على تعزيز التنويع البيولوجي وتحسين جودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء وتقليل انبعاثات الغازات".

المصدر: صحيفة الشرق