المعلمون في المغرب يواصلون احتجاجاتهم

شارك نحو 10 آلاف معلم مغربي في احتجاج جديد بالعاصمة الرباط، يوم الأحد، للمطالبة بعقود عمل دائمة، وذلك بعد ساعات من تفريق الشرطة مظاهرة لهم باستخدام مدافع المياه.

وقضى معظم المعلمين الليل في شوارع الرباط بعد تفريق تجمعهم، وساروا من وزارة التعليم إلى الساحة المواجهة للبرلمان حيث تدخلت الشرطة بعد منتصف الليل لمنعهم من قضاء الليل في شارع محمد الخامس.

ويحتج المعلمون على العقود المؤقتة التي يعملون بموجبها، ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.

وردد بعض المتظاهرين شعارات سياسية، داعين رئيس الوزراء سعد الدين العثماني ووزير التعليم سعيد أمزازي إلى الاستقالة.

وخرجت المظاهرة بدعوة من ائتلاف لأحزاب يسارية معارضة ونقابات كبرى وهيئات في المجتمع المدني وطلبة جامعيين.

ومن بين 240 ألف معلم، جرى تعيين 55 ألفا منذ عام 2016 وفقا لنظام التعاقد الجديد.

وتصر الحكومة على أن يعمل المعلمون بعقود تتضمن رواتب تبدأ من 5000 درهم (حوالي 520 دولارا).

وتعرض المغرب لضغط من المقرضين الدوليين لخفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية وتعزيز كفاءة القطاع العام.

المصدر: رويترز