الجزائر.. جبهة التحرير ترد على تصريحات الناطق الرسمي باسمها

أصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر بيانا فند فيه موقف الناطق الرسمي باسمه حسين خلدون الذي تحدث عن اعتزام الحزب مراجعة موقفه من الندوة الوطنية التي دعا لها الرئيس بوتفليقة.

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وفند الحزب في بيان نشره يوم الأحد، ما جاء على لسان خلدون، مجددا تمسكه بقرارات الرئيس بوتفليقة ضمن حزمة الوعود التي أقرها للخروج من الأزمة الحالية بما فيها مؤتمر الوفاق الوطني.

وقال الحزب "إنه يجدد التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف البيان أن رسالة رئيس الجمهورية صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندوة وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري وتكون الصادرة عنها ملزمة التنفيذ بما يضمن نظاما جديدا للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب.

وشدد الحزب الحاكم على أنه متمسك بتنظيم ندوة وطنية جامعة يشارك فيها بالنقاش الوطني من خلال كوادره وأعضائه ويعبر عن مواقفه ببيانات رسمية صادرة عن قيادته.

RT

المصدر: RT