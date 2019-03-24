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جراح سعودي يبهر المتابعين بحديثه مع مريض أثناء عملية في الدماغ

الصحة

جراح سعودي يبهر المتابعين بحديثه مع مريض أثناء عملية في الدماغ
@DrHaniAljohani
الجراح السعودي هاني طلال الجهني
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وثق مقطع فيديو، دارت أحداث تصويره داخل غرفة عمليات، جراحا سعوديا وهو يجري محادثة مع مريض أثناء إجراء عملية له في الدماغ.

وأجرى الجراح السعودي هاني طلال الجهني، عملية جراحية نادرة لمريض جزائري، عندما استأصل جزءا كبيرا من مخه بحجم 9 سنتيمرات، بينما كان الأخير في كامل وعيه.

وشارك الجهني الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، والذي يظهر المريض وهو يتحدث مع الطبيب والفريق المرافق له أثناء الجراحة.

وعن سر إجراء العملية والمريض في كامل وعيه، أوضح الجهني "أن هذا الشاب قدم من الجزائر، وأجرى لديه جراحة لإزالة جزء من دماغه تحول إلى ورم، ويستحيل إزالته والمريض نائم دون أن يتضرر".

وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية، فإن العملية الجراحية لاقت صدى واسعا في الأوساط الطبية، لخطورتها ودقتها وكبر حجم الورم.

المصدر: يوتيوب + وسائل إعلام سعودية

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