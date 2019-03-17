الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة ضحاياه في عملية مستوطنة أرييل

قال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيا قتل جنديا إسرائيليا طعنا في الضفة الغربية المحتلة، واستخدم سلاحه لإصابة جندي آخر ومستوطن قبل أن يلوذ بالفرار.

وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي الذي قتل اليوم هو الرقيب أول غال كيدان في التاسعة عشرة من العمر من بئر السبع.

وقال الجيش إن الحادث بدأ عند مفترق طرق قرب مستوطنة أرييل حيث طعن الفلسطيني الجندي ثم خطف بندقيته وأطلق النار على ثلاث سيارات فأصاب مدنيا.

ثم خطف بعد ذلك سيارة وقادها لتقاطع طرق قريب آخر حيث أطلق النار على جندي آخر قبل أن يكمل طريقه إلى قرية فلسطينية مجاورة.

وذكرت "رويترز" أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان منفذ الهجوم قام به بمفرده أم شاركه أشخاص.

وقال مسؤولون في المستوطنة إن المدني المصاب حاخام محلي، ونقل إلى المستشفى، قال مسؤولون هناك إنه في حالة حرجة.

وتواصل قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في هذه الساعات مطاردة الفلسطيني في محاولة لإلقاء القبض عليه، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن اقتحام الجيش الإسرائيلي لقرية مردا وقيامها باعمال تمشيط في المكان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات علنية في اجتماع وزاري أسبوعي إن الهجوم نفذه عدة مهاجمين وأضاف "قوات الأمن تطارد المهاجمين. أنا على ثقة أنهم سيضبطون".

وكتب المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات على تويتر: "ندين الهجوم الوحشي الذي قام به إرهابي فلسطيني اليوم".

المصدر: RT + رويترز