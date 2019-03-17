شاب مصري ينتحر شنقا بسبب تنمر زملائه عليه
Reuters / Laszlo Balogh
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أقدم شاب مصري في الدقهلية على الانتحار شنقا في سقف غرفة أعلى سطح منزله بسبب تنمر زملائه عليه.
وأكدت والدة الشاب المنتحر أنه كان يهرب دائما من تنمر زملائه عليه بعد بتر يده بسبب إصابتها بمرض أعاقها.
وصرحت والدته في محضر الشرطة بأن نجلها أصيب بمرض تسبب في بتر كفه وكان يمر بحالة نفسية بسبب سخرية زملائه منه بعد قطعها.
وأضافت أن ابنها كان يجلس فترات طويلة بمفرده في غرفة أعلى سطح المنزل وحاولت إخراجه منها ولكنها فشلت حتى عثرت عليه معلقا بسقف الغرفة.
المصدر: موقع "المصريون"
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