بعد أن قضي الأمر.. "نظمي السيد" يعترف بجرمه الشنيع

قررت هيئة محكمة جنايات المنصورة، يوم الأحد، إحالة أوراق محمود نظمي السيد المتهم بقتل نجليه محمد وريان للمفتي لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه، وتحديد جلسة 17 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

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واعترف المتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية بـ"طفلي ميت سلسيل"، بعد تلاوة المحكمة لأمر الإحالة بقتل نجليه محمد وريان، وذلك بعد إنكاره على مدار 5 جلسات تهمة إلقائه نجليه من أعلى كوبري فارسكور.

وفي التفاصيل، بدأت وقائع الجلسة بتلاوة حاجب المحكمة قرار الإحالة والاتهامات، الذي قال إن المتهم بيّت النية وعقد العزم على التخلص من طفليه محمد وريان بقتلهما وتحين الفرصة لذلك واقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة وألقى بهما في نهر النيل حتى لقيا حتفهما غرقا، بحسبما ما أورده تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

كما وجهت المحكمة للقاتل نجليه تهمة ثانية وهي حيازة مادة مخدرة (حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريك) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وخلال الجلسة وجه القاضي سؤاله للمتهم "ما قولك فيما هو منسوب إليك يا محمود"، فرد المتهم قائلا: "أه حصل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: اليوم السابع