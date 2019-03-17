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هادي: إيران استخدمت الحوثيين لخلق "حزب الله" جديد بجوار السعودية

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هادي: إيران استخدمت الحوثيين لخلق
Reuters Faisal Al Nasser
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحرب فرضها الحوثيون على الشعب اليمني خدمة لمصلحة إيران في المنطقة، والتي تستخدمهم كأدوات لزعزعة أمن واستقرار الأشقاء في دول الجوار.

وقال هادي، في اجتماع ترأسه مساء السبت، لهيئة مستشاريه، إن "حكومة إيران كانت تسعى لإنشاء حزب الله جديد على الحدود مع السعودية لتنفيذ مآربها".

وأضاف: "أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وصولا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني".

وشدد الرئيس اليمني، على تفهم الحكومة اليمنية "حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب، سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين".

من جانبه، قدم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، تقريرا موجزا عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية وفي العاصمة المؤقتة عدن و"المحافظات المحررة".

وأوضح، أن الحكومة "تمكنت من إخراج موازنة الدولة 2019، إلى النور ولأول مرة منذ بداية الأزمة"، لافتا إلى أهمية الاستقرار الأمني الذي ينعكس بدوره على أعمال التنمية وإعادة الأعمار مع أهمية تعزيز الشراكة والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

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من جانبه، قدم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، تقريرا موجزا، عن طبيعة العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي للوزارة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.

المصدر: عكاظ

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