هادي يبحث مع وزير بريطاني تنفيذ اتفاق ستوكهولم

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت في السعودية، وأعربا عن تأييدهما لاتفاق تبادل السجناء وإعادة نشر القوات في مدينة الحديدة.

واستعرض هادي واقع الأوضاع منذ بداية الأزمة في اليمن، وما خلفته من معاناة لشعب اليمني، واستهداف دول الجوار.

وقال الرئيس اليمني: "سنعمل معا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم باعتباره الخطوة الأولى لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعا".

وأضاف أن "تعاطي الحكومة اليمنية إيجابي مع هذه الخطوات عبر الفرق الميدانية في الحديدة، وكذلك عبر دعم جهود المبعوث الأممي، رغم مماطلة وتسويف الحوثيين المتكررة".

وشدد هادي على أهمية تنفيذ الاتفاق وما يتصل بالجوانب الإنسانية في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين "الكل مقابل الكل"، باعتبار ذلك "خطوة هامة في إطار بناء الثقة".

وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت: التقيت في #السعودية بالرئيس اليمني هادي ووزير الخارجية اليماني، حيث أعربا عن تأييدهما لاتفاق تبادل السجناء وإعادة نشر القوات في #الحديدة. وكانت جميع المواقف إيجابية تجاه العملية التر ترعاها الأمم المتحدة بشأن #اليمن. pic.twitter.com/dKKidTi7Fl — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) February 19, 2019

من جانبه، كتب الوزير البريطاني تغريدة على "تويتر"، ذكر فيها، أن "جميع المواقف كانت إيجابية تجاه العملية التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن اليمن".

ووصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، والتقى الرئيس اليمني ووزير خارجيته، لبحث تطورات الأزمة اليمنية.

وأفاد مصدر أممي، بأن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي حول الحديدة، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحديدة وميناءي رأس عيسى والصليف.

المصدر: وكالات