فيسبوك يحظر مفكرا مصريا بسبب "صحيح البخاري"

قررت إدارة موقع فيسبوك حظر حساب المستشار القانوني المصري أحمد عبده ماهر المثير للجدل دائما حول رأيه في صحيح البخاري.

وكتب ماهر على "تويتر": حظرني الفيسبوك من النشر لمدة شهر مجددا... لقد سئمت".

حظرني الفيسبوك من النشر لمدة شهر مجددا... لقد سئمت. — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) ١٦ مارس ٢٠١٩

وكانت إدارة موقع فيسبوك قد حذرت ماهر مرارا بسبب كتاباته التي وصفت بـ"المسيئة للإمام البخاري".

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وقبيل حضره، كتب ماهر على فيسبوك: "جاءني تحذير من إدارة فيسبوك بضرورة حذف مقالي بعنوان هل البخاري عاقل؟.. وهذه أول مرة ألاحظ بأن للبخاري كرامات وصبيان في أمريكا".

يذكر أن أحمد عبده ماهر، وهو باحث في شؤون التراث الإسلامي، وعرف دائما بكتابته منشورات مثيرة للجدل، التي كان آخرها مقالا بعنوان "بخاريات البخاري"، قدّم فيها بحسب زعمه "سقطات البخاري الواحدة تلو الأخرى".

المصدر: "تويتر"