"أزرق أبيض" يتهم نتنياهو بتسريب "اختراق إيران" لهاتف غانتس

اتهم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالوقوف "وراء تسريب مزاعم" اختراق إيران لهاتف الجنرال بيني غانتس المنافس له في الانتخابات.

ووفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، فإن التراشق الكلامي بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو و"أزرق أبيض" بزعامة غانتس يزداد حدة، والاتهامات المتبادلة تتوالى فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة وقضايا أخرى.

ونفى الليكود "قطعيا" ما قاله "أزرق أبيض" بشأن تحميل نتنياهو المسؤولية عن الوقوف خلف تسريب المعلومات عن اختراق إيران لهاتف غانتس، متهما في الوقت نفسه زعيم "أزرق أبيض" بالمشاركة في "مراسم تأبين إرهابيين من حماس".

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وقال الليكود معلقا على تصريحات غانتس حول ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حماس: "غانتس كان قد أيد الاتفاق النووي مع إيران وشارك في مراسم تأبين إرهابيين من حركة حماس قتلوا" خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.

وردا على ذلك قال "أزرق أبيض" إن "نتنياهو سجل رقما قياسيا بالكذب ثلاث مرات في إعلان يحتوي على ست وثلاثين كلمة.. أما غانتس فلم يشارك في مثل هذه المراسم كما أنه لم يطلق سراح أكثر من ألف إرهابي كما فعل نتنياهو في صفقة شاليط".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية