مقتل 4 مدنيين برصاص مجهولين في ريف حمص الشرقي

أفاد مراسلنا في سوريا، أن 4 مدنيين قتلوا برصاص مجهولين في منطقة الصوانة بريف حمص الشرقي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

من جانبها أوضحت وكالة "سانا" السورية، أن "مجموعة من إرهابيي داعش تسللت إلى المنطقة مستخدمة دراجة نارية وسيارة، وهاجمت إحدى ورشات الأجبان، الأمر الذي أدى إلى مقتل 4 من العمال ووقوع أضرار مادية في الورشة".

وأكدت الوكالة، أن أفراد المجموعة لاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الجريمة بحق المدنيين، كما انهم أقدموا على سرقة سيارة "براد" خاصة بالورشة.

وأظهرت الصور، جثث المدنيين المغدورين وهم مقيدي الأيدي إلى الخلف وعليها آثار طلقات نارية، فيما يشبه عملية "إعدام".

ونعتذر عن نشر هذه الصورة لبشاعتها.

ويقود الجيش السوري عمليات عسكرية بدعم جوي من الطيران الحربي، في منطقة الريف الشرقي لمحافظة حمص مع ما تبقى من مسلحي "داعش"، في محاولة لإنهاء وجود التنظيم في المنطقة.

المصدر: RT