غرق 45 مهاجرا بانقلاب قارب قبالة السواحل المغربية

أفاد بيان لمنظمة "كامينادو فرانتيسراس" غير الحكومية، بغرق 45 مهاجرا عقب انقلاب قارب كان يقلهم نحو إسبانيا قبالة السواحل المغربية، فيما لم تؤكد الرباط الحصيلة.

وأوضح البيان، أن "45 شخصا فارقوا الحياة"، إثر الحادث الذي وقع الخميس في بحر البوران، استنادا إلى نداءات الاستغاثة التي تتلقاها الجمعية عادة من المهاجرين أو أقاربهم.

وأشار البيان إلى أن البحرية المغربية عثرت على 22 ناجيا، من ضمن مجموعة تبلغ 67 مهاجرا، كانوا على متن القارب، دون تأكيد حصيلة الوفيات التي أعلنتها المنظمة.

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة الناضور، عمر ناجي، إن "جثة واحدة نقلت الجمعة إلى مستشفى المدينة".

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وأحبطت السلطات المغربية عام 2018 نحو 89 ألف محاولة للهجرة معظمها لمواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما أنقذ 29 ألفا و 715 مهاجرا في عرض البحر، وعبر 57 ألفا و500 مهاجر، حسب آخر حصيلة رسمية.

ويشكل القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء غالبية المهاجرين الذين يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية انطلاقا من شمال المغرب، أو عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

وشهدت الأشهر الماضية، تزايد محاولات شبان مغاربة الهجرة نحو أوروبا على متن زوارق مطاطية.

المصدر: أ ف ب