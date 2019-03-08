خفر السواحل التونسي ينقذ 63 مهاجرا في البحر المتوسط

أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم الجمعة 63 مهاجرا غير شرعي من الغرق في البحر الأبيض المتوسط قرب سواحل مدينة جرجيس، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر التونسي في ولاية مدنين، المنجي سليم، بأن السلطات سمحت للسفينة بدخول الميناء وجرى استقبال المهاجرين الذين أبحروا من سواحل ليبيا، في مركز إيواء بجرجيس.

وقال المنجي سليم إن جل المهاجرين ومن بينهم 4 نساء، هم من دول إفريقية باستثناء اثنين يحملان الجنسية الباكستانية.

وصرح سليم بأن المركز فتح بشكل مؤقت في المدينة نظرا لحالة الاكتظاظ التي تشهدها مراكز الإيواء الثلاثة في مدينة مدنين.

وبحسب المسؤول، فإن المركز الرئيسي في مدنين يؤوي أكثر من 200 لاجئ في الوقت الحالي، وهو ضعف طاقة الاستيعاب، بينما يؤوي مركز ثان 210، ويؤوي المركز الثالث المخصص للأطفال القصّر 50 لاجئا بما في ذلك أمهات مع رضعهن.

وأشار رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر التونسي إلى أن "اللاجئين يريدون أساسا إعادة توطينهم في دول أوروبية لكن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تتلق عروضا لاستقبالهم".

المصدر: وكالات