إسرائيل تغير على غزة "ردا على استهداف تل أبيب بصاروخين"

شن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة غارات على مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، "ردا على صاروخين تم إطلاقهما قبل ساعات على إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية.

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وكتب الجيش الإسرائيلي على تويتر: "يشن جيش الدفاع في هذه الساعة غارات ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة"، دون أي تفاصيل إضافية.

وأضاف الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مدينة سيدروت إذ تم رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة حيث تمكنت منظومة القبة الحديدة من اعتراض 3 منها.

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في مدينة #سديروت تم رصد اطلاق ٤ قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت منظومة #القبة_الحديدية من اعتراض ٣ منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15 марта 2019 г.

من جهته، قال مصدر أمني في غزة إن مواقع عدة للأجنحة المسلحة التابعة لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع قد استهدفت بتلك الضربات.

وأشار المصدر إلى أن الضربات تسببت بأضرار كبيرة، ولم يبلغ عن سقوط جرحى أو قتلى.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، فقد شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على موقع بدر في نتساريم غرب قطاع غزة.

واستهدفت موقع للبحرية تابع لكتائب القسام غرب خان يونس وعددا من الأهداف وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع قصف الطيران المروحي الإسرائيلي بأربع صواريخ موقعا قرب الميناء الجديد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الغارات موقع البحرية بمنطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ، وموقع البحرية غرب بيت لاهيا بصاروخين، وموقع البحرية خلف البيدر بخمسة صواريخ.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريطا مصورا قالت إنه يظهر "القبة الحديدية" تدمر أحد الصاروخين فوق منطقة تل أبيب، وصاروخين يحلقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.

#إعلام_العدو



القناة "السابعة" العبرية: القبة الحديدية تتصدى لصاروخ من اثنين اطلقا من قطاع غزة تجاه منطقة جوش دان في تل أبيب من قطاع غزة قبل قليل.#الإعلام_الحربي_المركزيpic.twitter.com/f0x829R6eK — #الحرب_الناعمة (@SOFT___WAR) 14 марта 2019 г.

لحظة محاولة صواريخ قبة الاحتلال اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة صوب "تل أبيب" pic.twitter.com/rLE22TUgSO — منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 14 марта 2019 г.

من جهته قال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي، "يبدو أن أحد الصاروخين سقط في البحر، وسقط الثاني في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".

المصدر: وكالات