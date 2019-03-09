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الطيران الإسرائيلي يضرب مواقع لحماس في غزة

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الطيران الإسرائيلي يضرب مواقع لحماس في غزة
Reuters Samar Abo Elouf
مدينة غزة، 14 فبراير 2019
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أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل الجمعة على السبت، على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي.

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وأفاد المكتب الصحفي للجيش في بيان بأن "آلاف العائلات الإسرائيلية سمعت مساء أمس الجمعة صفارات الإنذار وتوجهت إلى الملاجئ عندما أطلق صاروخ من غزة على إسرائيل، وردا على ذلك قامت مقاتلاتنا الحربية بقصف أهداف متعددة لحماس ومنشآت تحت الأرض في غزة".

وأعلن بيان الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، رصد إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة، قال إنها سقطت في "المجلس الإقليمي أشكول" جنوبي البلاد.

ولم يذكر البيان، ما إذا كانت القذيفة قد تسببت بخسائر مادية أو بشرية.

وسبق القصف سلسلة أخرى من الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية على حدود قطاع غزة، حيث قتل شخص من أهالي غزة ، وأصيب أكثر من 40 آخرين بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المحتجين.

المصدر: نوفوستي

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