موسكو ودمشق تطالبان بعدم تسييس المساعدات المخصصة لسوريا

أعربت موسكو ودمشق في بيان مشترك عن مقري التنسيق الروسي والسوري، عن أملهما في عدم تسييس عملية جمع التبرعات لسوريا، وتوجيه هذه الأموال لإرساء السلم وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا.

وبصدد المؤتمر الدولي الثالث للدول المانحة المنعقد في بروكسل لدعم سوريا، انتقد البيان عدم دعوة الحكومة السورية لحضور هذا المؤتمر.

وأكد البيان حاجة دمشق للمساعدة المالية الدولية، واستعدادها للعمل بشفافية تامة في إنفاق هذه الأموال.

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المصدر: نوفوستي