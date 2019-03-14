روسيا توفر منحا دراسية للأردنيين

دعا المركز الروسي للعلوم والثقافة في عمان الراغبین في الحصول على المنح الدراسیة المقدمة من حكومة روسیا الاتحادیة، للتسجیل على موقعه الإلكتروني، والتقدم بطلباتهم عبره.

وطلب المركز في بیان نشرته وكالة "بترا" الأردنية من الراغبین بالتسجیل إرسال الأوراق المطلوبة للتسجيل من شهادات علمية ووثائق شخصية على الموقع الإلكتروني http://russia.study/en.

وحدد المركز یوم الـ23 من مارس الحالي موعدا للمقابلات الشخصیة مع إحضار الوثائق الضرورية.

المصدر: "بترا"