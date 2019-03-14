 
مباشر
عاجل
روسيا تحظر تحليق طائرات بوينغ "737 ماكس" في أجوائها

روسيا توفر منحا دراسية للأردنيين

أخبار العالم العربي

روسيا توفر منحا دراسية للأردنيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkwj

دعا المركز الروسي للعلوم والثقافة في عمان الراغبین في الحصول على المنح الدراسیة المقدمة من حكومة روسیا الاتحادیة، للتسجیل على موقعه الإلكتروني، والتقدم بطلباتهم عبره.

وطلب المركز في بیان نشرته وكالة "بترا" الأردنية من الراغبین بالتسجیل إرسال الأوراق المطلوبة للتسجيل من شهادات علمية ووثائق شخصية على الموقع الإلكتروني http://russia.study/en.

وحدد المركز یوم الـ23 من مارس الحالي موعدا للمقابلات الشخصیة مع إحضار الوثائق الضرورية.

المصدر: "بترا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الجزائري ونائبه