الإمارات تأسف لإدراجها في القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبة

انتقدت الإمارات العربية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، قرار الاتحاد الأوروبي، الذي أدرجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية. واعربت عن "أسفها" لصدوره.

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وأشارت الإمارات، إلى أنها قدمت لبروكسل، جدولا زمنيا مفصلا بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وقال البيان: "جاءت هذه الخطوة، على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته (الإمارات) مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".

وأكدت دولة الإمارات، "حرصها على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي".

وفي وقت سابق، وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مدرجا عشر دول جديدة إليها، بينها الإمارات، وهو ما جعل القائمة تضم 15 دولة.

وظهرت هذه القائمة، في عام 2017 بعد سلسلة فضائح، أهمها التهرب من الضرائب وغسيل الأموال، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

المصدر: أ ف ب