الاتحاد الأوروبي يدرج دولتين خليجيتين على قائمته السوداء

أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دولتين خليجيتين وهما الإمارات وسلطنة عمان إضافة إلى 8 دول أخرى على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في القضايا الضريبية.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وأضاف إليها كل من: أروبا، بربادوس، بليز، برمودا، دومينيكا، فيجي، جزر مارشال، سلطنة عمان ، الإمارات، فانواتو.

.@EUCouncil decides to add 10 countries to its revised #EUlist of non-cooperative tax jurisdictions:

Aruba 🇦🇼

Barbados 🇧🇧

Belize 🇧🇿

Bermuda 🇧🇲

Dominica 🇩🇲

Fiji 🇫🇯

Marshall Islands 🇲🇭

Oman 🇴🇲

UAE 🇦🇪

Vanuatu 🇻🇺



Press release: https://t.co/94OGKmmJ8l — EU Council Press (@EUCouncilPress) March 12, 2019

لتشمل بذلك القائمة الآن 32 دولة. وقال الاتحاد في بيان، إن هذه الأنظمة القضائية لم تف بالالتزامات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المتفق عليه.

#ECOFIN just updated the #EUlist of non-cooperative tax jurisdictions. While 10 countries did not implement the promised reforms, 32 countries delivered by end of 2018 👇 — EU Council (@EUCouncil) March 12, 2019

المصدر: RT