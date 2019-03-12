الاتحاد الأوروبي يدرج دولتين خليجيتين على قائمته السوداء
أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دولتين خليجيتين وهما الإمارات وسلطنة عمان إضافة إلى 8 دول أخرى على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في القضايا الضريبية.
واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وأضاف إليها كل من: أروبا، بربادوس، بليز، برمودا، دومينيكا، فيجي، جزر مارشال، سلطنة عمان ، الإمارات، فانواتو.
.@EUCouncil decides to add 10 countries to its revised #EUlist of non-cooperative tax jurisdictions:— EU Council Press (@EUCouncilPress) March 12, 2019
Aruba 🇦🇼
Barbados 🇧🇧
Belize 🇧🇿
Bermuda 🇧🇲
Dominica 🇩🇲
Fiji 🇫🇯
Marshall Islands 🇲🇭
Oman 🇴🇲
UAE 🇦🇪
Vanuatu 🇻🇺
Press release: https://t.co/94OGKmmJ8l
لتشمل بذلك القائمة الآن 32 دولة. وقال الاتحاد في بيان، إن هذه الأنظمة القضائية لم تف بالالتزامات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المتفق عليه.
#ECOFIN just updated the #EUlist of non-cooperative tax jurisdictions. While 10 countries did not implement the promised reforms, 32 countries delivered by end of 2018 👇— EU Council (@EUCouncil) March 12, 2019
المصدر: RT