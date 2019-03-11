 
مباشر

تعليق جديد لخالد يوسف بشأن "ما ينتظره في المستقبل"

أخبار العالم العربي

تعليق جديد لخالد يوسف بشأن
Reuters / Khaled Abdullah
المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkil

قال المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف إن بعض المواقع حرفت كلامه بعد إجرائه لقاء مع قناة "بي بي سي" عربي يوم الأحد.

ونشر يوسف يوم الاثنين تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قال فيها إنه وخلال اللقاء الذي أجراه مع قناة "بي بي سي" عربي، لم تكن له نية التصعيد أو التهدئة وإنما تحدث كفنان وليس كسياسي ليقول ما يشعر به وما ينتظره من المستقبل.

وأكد النائب المصري أن الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه، والتي تم تسريبها مؤخرا، الجاني فيها هو من قام بنشرها.

وأوضح أن مسرب الفيديوهات هو من يقع تحت طائلة القانون.

وتنظر إحدى المحاكم في جلستها التي ستنعقد في الـ16 من مارس الجاري، دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان، بسبب تداول فيديوهات إباحية نسبت إليه.

المصدر: تويتر + يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. "شعائر دينية على إيقاع موسيقى الراب" في العراق