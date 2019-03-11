تعليق جديد لخالد يوسف بشأن "ما ينتظره في المستقبل"

قال المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف إن بعض المواقع حرفت كلامه بعد إجرائه لقاء مع قناة "بي بي سي" عربي يوم الأحد.

ونشر يوسف يوم الاثنين تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قال فيها إنه وخلال اللقاء الذي أجراه مع قناة "بي بي سي" عربي، لم تكن له نية التصعيد أو التهدئة وإنما تحدث كفنان وليس كسياسي ليقول ما يشعر به وما ينتظره من المستقبل.

هذا هو اللقاء اللي عملته مع bbc عربي ولم انتوي فيه تصعيدا ولا تهدئة وتركت نفسي كفنان وليس كسياسي لأقول اللي انا حاسس بيه وما استشرفه في المستقبل لو ظل هذا الاصرار علي هذا النهج وهذه السياسات

ملحوظة هامة :-

بعض المواقع قد حرفت كلامي في هذا... https://t.co/wg1HZtTWdR — khaled youssef (@KhaledYoussef) 11 марта 2019 г.

وأكد النائب المصري أن الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه، والتي تم تسريبها مؤخرا، الجاني فيها هو من قام بنشرها.

وأوضح أن مسرب الفيديوهات هو من يقع تحت طائلة القانون.

وتنظر إحدى المحاكم في جلستها التي ستنعقد في الـ16 من مارس الجاري، دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان، بسبب تداول فيديوهات إباحية نسبت إليه.

المصدر: تويتر + يوتيوب