مكافحة الإدمان في مصر: الكشف عن 250 مدمنا بعد فحص 8282 موظفا حكوميا

تلقت وزيرة التضامن المصرية ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي غادة والي، تقريرا لنتائج لجنة الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة.

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ووفقا للتقرير قامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات ومؤسسات تابعة للدولة، مثل سائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطي 250 شخصا للمواد المخدرة، وأنه يتم إحالة الموظف المدمن إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

ووجهت الوزيرة المصرية باستمرار تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا، ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها الصندوق، حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي.

وكانت قد قامت اللجنة بالكشف على 1438 سائقا حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية، وتبين تعاطي 27 سائقا للمواد المخدرة منهم 17 (حشيش) و8 (ترامادول) و2 (مورفين).

المصدر: RT