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الصحة التونسية تتخذ إجراء احترازيا عقب وفاة 11 رضيعا في مشفى حكومي

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الصحة التونسية تتخذ إجراء احترازيا عقب وفاة 11 رضيعا في مشفى حكومي
Reuters Zoubeir Souissi
مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس، 10 مارس 2019
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أعلنت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، سنية بالشيخ عن إغلاق القاعة المخصصة لتجهيز المستحضر الغذائي للرضع في مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة تونس.

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وقالت بالشيخ اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية حول وفاة 11 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة في العاصمة، إنه سيجري تحضير هذا المستحضر في قاعة أخرى بمركز تابع للنخاع الشوكي.

في غضون ذلك، أوضح محمد دوعاجي رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال وعضو لجنة التحقيق أن الرضع المتوفين في مستشفى الرابطة، خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة: ''مولودون قبل الأوان الطبيعي (37 أسبوعا) وكانوا في حالة مرضية خطيرة''.

وأكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى، على أنه يتم حاليا العناية بـ 9 رضع في قسم التوليد بمستشفى الرابطة.

كما أشار الدوعاجي إلى وفاة مولود طبيعي اليوم الاثنين يشتبه مبدئيا في إصابته بالأعراض ذاتها التي أدت إلى وفاة الـ11 رضيعا، بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

المصدر: وكالات

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