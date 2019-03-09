وزير الصحة التونسي يستقيل على خلفية كارثة وفاة 11 رضيعا

قدم وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف استقالته من الحكومة مساء السبت، وذلك على خلفية كارثة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة بالعاصمة.

إقرأ المزيد

وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الصحة المستقيل وعدد من الوزراء، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة حادثة وفاة 11 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة.

يذكر أن النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة بوزارة الصحة، بهذا الخصوص، كشفت أن الوفاة قد تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية.

وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر عن وزارة الصحة ليلة السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الفائتة بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، كما أنها تواصل تحرياتها بغرض تحديد المسؤوليات.

وكان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد 11 حالة وفاة بين الأطفال المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء