تونس.. وفاة 11 رضيعا بمستشفى الرابطة والنيابة تفتح تحقيقا

أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، بأن النيابة العمومية أذنت السبت بفتح تحقيق في حادثة وفاة 11 رضيعا بمستشفى مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة.

وقال السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن قاضي التحقيق تحول إلى المستشفى المذكور صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

وأضاف أنه سيتم نشر جميع المعطيات المتعلقة بالحادثة في القريب العاجل.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق من اليوم، أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس قد شهد 11 حالة وفاة بين الأطفال المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الحالي.

وذكرت أنها قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاة وتحديد المسؤوليات.

من جهتها، كشفت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي، في تصريح لراديو "موزاييك أف أم"، عن أسباب الوفيات المسجلة في صفوف 11 رضيعا بمستشفى الرابطة بالعاصمة، حيث صرحت بأنها ناتجة عن حالة تعفنات متقدمة وشديدة الخطورة.

وأشارت المتحدثة إلى أن التحاليل جارية إلى الآن لمعرفة مصدر هذه التعفنات.

وأكدت بورصالي أنه تم وقف استعمال كل دفعات أدوية العلاج والتغذية المستعملة كإجراء وقائي وتم استبدالها بدفعات جديدة من الصيدلية المركزية لتفادي تكرر الحالات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية